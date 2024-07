video suggerito

L’attentato a Donald Trump finisce sul presepe napoletano a San Gregorio Armeno La statuina del candidato presidente degli Stati Uniti Donald Trump insanguinato è finita tra i vicoli di San Gregorio Armeno, dopo l’attentato subito da Trump in Pennsylvania lo scorso 13 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È ormai diventata tradizione nella tradizione, a Napoli, quella di mescolare ai personaggi canonici del presepe quelli che rimandano all'attualità: sportivi, attori, politici, fanno ormai parte della variegata scelta di statuine che è possibile acquistare a San Gregorio Armeno. Emblema rappresentativo di questa nuova ma già consolidata tradizione: l'attentato subito da Donald Trump, candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, ferito da un proiettile lo scorso 13 luglio in Pennsylvania è già finito sul presepe napoletano. La statuina di Trump insanguinato – l'ex presidente USA è stato colpito all'orecchio destro – con il braccio alzato e circondato da due uomini della scorta è stata realizzata dall'artigiano Marco Ferrigno.

"Questo clima non mi piace affatto. Ormai il buon senso non riesce a governare il mondo. L'inconcepibile e anacronistico attentato che mette in pericolo la nostra vera e unica ricchezza, la democrazia, è un gesto vigliacco e deprecabile" ha dichiarato l'artigiano di San Gregorio Armeno.