Nonna Vittoria compie 110 anni: è la seconda donna più longeva della Campania Compie 110 anni Vittoria Zappone: festa grande a Mirabella Eclano, nonna Vittoria è la seconda donna più longeva della Campania e la 22esima persona in Italia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vittoria Zappone

Ha compiuto 110 anni Vittoria Zappone, la seconda donna più longeva della Campania. Nonna Vittoria, che vive a Mirabella Eclano, è nata infatti il 4 novembre del 1913 ed è ora la 22esima donna persona più anziana di tutta Italia. Festa grande in Irpinia, che solo dieci giorni fa aveva festeggiato a Sturno, non troppo lontano dalla stessa Mirabella Eclano, i 113 anni di Lucia Laura Sangenito, conosciuta come Nonna Laurina.

Vittoria Zappone, due figli, è una ex sarta del paese irpino, ed anche per questa sua professione è molto conosciuta a Mirabella Eclano, dove praticamente quasi tre generazioni di abitanti si sono a lei rivolti per lavori di sartoria. Al suo 110emo compleanno, presente anche il sindaco Giovanni Ruggiero oltre ai tanti familiari. Per lei, oltre un secolo vissuto tra due guerre mondiali, incredibili cambiamenti tecnologici, il terribile terremoto del 1980 (pochi giorni prima di compiere 67 anni) ed una recente pandemia. Ma sempre affrontati con il sorriso sulle labbra e tanta gioia, condivisa per un giorno anche davanti a tanti giornalisti che l'hanno raggiunta nella casa dove vive, ormai da 40 anni, a Passo di Mirabella, nell'Alta Irpinia.