Nonna Laurina compie 113 anni: è la donna più anziana della Campania, festa in Irpinia

A cura di Giuseppe Cozzolino

Laura Lucia Sangenito, detta "nonna Laurina", ed il sindaco di Sturno, Vito Di Leo.

Nonna Laurina compie 113 anni: al secolo nata come Lucia Laura Sangenito, ma da tutti conosciuta come "nonna Laurina", per lei l'importante traguardo di essrere la donna più longeva della Campania, ed in Italia è seconda dietro solo Claudia Baccarini, la faentina più "anziana" di appena 40 giorni rispetto a lei. Classe 1910, ha affrontato due guerre Mondiali, il devastante terremoto dell'Irpinia (che si registrò proprio alla mezzanotte del suo 70esimo compleanno), e in tempi più recenti anche una pandemia da Covid. Tutte situazioni difficili ma affrontate con il sorriso sulle labbra: anche oggi, quando ha accolto una delegazione del Comune di Sturno, dove vive, che si è recata da lei per portarle una torta e gli omaggi dell'amministrazione cittadina.

"Oggi, 22 novembre, nonna Laurina, così amorevolmente la chiamiamo, compie 113 anni", scrive Vito Di Leo, sindaco di Sturno, spiegando che nel pomeriggio di oggi "una delegazione di amministratori" si è recata a casa della donna "per augurarle lunga vita e per festeggiare, insieme ai familiari, l’importante traguardo raggiunto". Come da tradizione, consegnata anche "una pergamena ricordo, oltre all’immancabile omaggio floreale e alla torta augurale con il numero degli anni compiuti. Buon compleanno, nonnina Laurina!", ha concluso il primo cittadino di Sturno.