Nonna Marianna compie 100 anni, festa a Grumo Nevano: “Da infermiera ha curato migliaia di bimbi malati”

Nonna Marianna compie 100 anni: festa a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove anche le istituzioni hanno voluto fare gli auguri alla nonnina centenaria. Maria Anna Landolfi ha compiuto 100 anni sabato 26 luglio, circondata dall’affetto dei suoi cari e dall’omaggio delle istituzioni locali. È nata, infatti, nel lontano 1925 ad Orta di Atella, in provincia di Caserta, figlia di un famoso pasticciere del paese e della signora Nannina, conosciuta da tutti per la sua generosità. In famiglia raccontano, infatti, che, durante gli anni del dopoguerra, regalasse dolci ai più bisognosi.

Maria Anna ha ereditato il cuore grande della madre e lo spirito di servizio che l’ha portata a diventare infermiera pediatrica al Policlinico di Napoli, dedicando la vita alla cura degli altri, in particolare ai bambini ammalati. Dopo il matrimonio con Giuseppe Campanile, si è trasferita a Grumo Nevano, dove vive ancora oggi. Madre di quattro figli – Pina, Annamaria, Ciro e Nino – nonna di dieci nipoti e bisnonna di otto pronipoti, è entrata a far parte ufficialmente dei centenari della Campania.

Per celebrare il suo traguardo, ha iniziato la giornata con un gesto semplice: una messa in piega dal suo parrucchiere storico Dino Conte, che l’ha accolta con abbracci, ricordi e tanta emozione. A renderle omaggio anche il sindaco di Grumo Nevano, Umberto Cimmino, che le ha consegnato la targa celebrativa per il suo centenario, ringraziandola per la testimonianza di forza, dignità e amore che ha saputo donare in un secolo di vita.