Nonna Laurina compie 112 anni, è la donna più anziana della Campania: festa in Irpinia Nonna Lucia Laura Sangenito di Sturno compie 112 anni. Visita del sindaco e degli assessori che le hanno donato fiori e dolci.

A cura di Pierluigi Frattasi

Nonna Laurina compie 112 anni. È la donna più anziana della Campania e la terza d'Italia. Festa in Irpinia, a Sturno, in particolare, piccolo comune della valle dell'Ufita, in provincia di Avellino, dove l'anziana nonnina vive assieme alla figlia. Nonna Lucia Laura Sangenito è nata, infatti, nel lontano 22 novembre 1910. All'epoca l'Italia era un Regno. Il Re era Vittorio Emanuele III e il presidente del Consiglio era Luigi Luzzatti.

Nel corso della sua lunga vita ha vissuto le due Guerre Mondiali, la nascita della Repubblica Italiana, dopo il referendum sulla Monarchia, ma anche il terribile terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, il giorno dopo il suo 70esimo compleanno. E ancora, entrambe le pandemie della Spagnola e del Covid19.

La visita del sindaco alla nonna ultracentenaria

In occasione del suo 112esimo compleanno il Comune di Sturno, guidato dal sindaco Vito Di Leo, ha voluto renderle omaggio. Una delegazione dell'amministrazione, con il primo cittadino, accompagnato dagli assessori Mariafranca Siconolfi e Gerardo Solomita, le ha fatto una visita a sorpresa a casa, portandole in dono fiori e dolci.

Il sindaco ha proclamato il giorno di festa per la comunità sturnese e su Facebook scrive: