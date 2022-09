Non si ferma all’alt e scappa travolgendo altre auto, poi aggredisce gli agenti: arrestato Ubriaco alla guida, non si ferma all’alt su via Scarlatti e prova a scappare: travolge altre auto e poi prova ad aggredire gli agenti. Fermato e arrestato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Non si è fermato all'alt ed ha provato a fuggire, travolgendo anche altre automobili che erano in sosta prima per poi colpire anche un agente dopo, quando ha provato a scappare a piedi. Alla fine, con qualche difficoltà, l'uomo è stato fermato e bloccato, per poi essere dichiarato in stato di arresto: ora dovrà rispondere di svariati reati, tra cui lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Tutto è accaduto a Napoli, all'altezza di piazza Vanvitelli nel quartiere collinare del Vomero, dove gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale si trovavano. Improvvisamente, i poliziotti hanno visto sbucare un'automobile a tutta velocità su via Scarlatti, guidata da un giovane che è risultato essere un 28enne napoletano incensurato, intimandogli così immediatamente l'alt: ma il conducente non solo non ha dato segni di volersi fermare, ma ha anzi accelerato, tentando la fuga incurante che questo potesse portare ad altre conseguenze.

Prima infatti ha provato a scappare facendo zig-zag tra le auto, poi ha finito per colpirne diverse tra quelle parcheggiate in strada, fino a tentare di speronare anche la volante che lo inseguiva, terminando poi la sua folle corsa su via Caravaggio. Quando però è sceso dall'automobile, l'uomo ha provato anche a colpire gli agenti, prima di tentare un'ultima disperata fuga a piedi. Alla fine è stato immobilizzato e catturato, grazie anche al supporto di altre pattuglie. Il 28enne, risultato anche positivo all'alcoltest, deve ora rispondere di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre è stato anche denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze alcoliche e per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione.