Non risponde ai vicini, i pompieri entrano dalla finestra e lo trovano morto a casa Si tratta di un uomo di 63anni. I pompieri l’hanno trovato solo in casa. Potrebbe essere stato vittima di malore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Non risponde per ore ai vicini e agli amici. La porta di casa è chiusa e all'interno non si sentono rumori. I conoscenti si preoccupano e chiamano i soccorsi. I vigili del fuoco si precipitano sul posto, accedono all'appartamento dalla finestra, tramite una scala. Ma quando entrano in casa, trovano l'uomo purtroppo morto. L'episodio è accaduto questa mattina, giovedì 12 gennaio 2023, poco dopo le ore 13,30, a Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino.

Un 63enne è morto solo in casa

L'uomo deceduto ha 63 anni. Non sono ancora chiare le circostanze della morte, ma potrebbe essere rimasto vittima di un malore improvviso. Soltanto eventuali accertamenti potranno chiarire cosa sia accaduto. Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno ricevuto la segnalazione lanciata da amici e vicini del 63enne. I pompieri sono arrivati sul posto poco dopo l'allarme. Una squadra è arrivata in via Giancola a Bellizzi Irpino, dove l'uomo risiedeva.

I pompieri entrati dalla finestra

Il 63enne, solo in casa, non rispondeva più ai ripetuti richiami di vicini e amici. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta, quando è arrivata sul posto ha trovato la porta di casa sbarrata. Dall'interno non rispondeva nessuno. Così, per sincerarsi che chi ci abitava stesse bene, è entrata dalla finestra. I pompieri sono saliti con la scala al primo piano dell'edificio, dove si trovava l'abitazione dell'uomo, sono entrati in casa. A quel punto, però, la scoperta: hanno rinvenuto il corpo dell'uomo privo di vita. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro, però, che constatarne il decesso.