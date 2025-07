Non paga il parcheggiatore abusivo, lui prende a calci l’auto in pieno centro a Napoli

Non paga il parcheggiatore abusivo su via Mezzocannone, in pieno centro a Napoli: e lui gli prende a calci l'auto. La vicenda è stata documentata a video, con le immagini poi girate al deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che le ha subito ricondivise sui propri canali social. Nel video si vede l'uomo avvicinarsi alla vettura parcheggiata, tirargli un calcio e andarsene subito dopo.

Tantissimi i commenti inferociti al video: in molti auspicano pene più severe per questo tipo di reati (i parcheggiatori abusivi rischiano infatti la denuncia per estorsione, non avendo alcun titolo per richiedere denaro, per di più minacciando l'automobilista), altri ancora spiegano che è "prassi comuni", e invitano anzi il deputato di AVS a recarsi nelle zone della movida il sabato sera, come Coroglio oppure a Fuorigrotta, nella zona del Cinema Med dove spesso i parcheggiatori abusivi la fanno da padroni, talvolta anche con danni consistenti alle vetture "colpevoli" di non aver pagato.

Quello della lotta ai parcheggiatori abusivi è uno dei cavalli di battaglia del deputato Francesco Emilio Borrelli, che spesso negli anni ha compiuto veri e propri "blitz" anche in diretta social sui luoghi dove questo fenomeno è particolarmente diffuso. E talvolta anche rimediando qualche "inconveniente", come le aggressioni che ha subito in passato proprio durante la sua battaglia contro questo triste fenomeno particolarmente diffuso a Napoli, perfino nella zona ospedaliera.