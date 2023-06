Non paga il lavavetri, lui colpisce il parabrezza con la spazzola e poi picchia i poliziotti Un uomo di 53 anni è stato arrestato nel cuore di Napoli dalla Polizia di Stato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Si è rifiutato di pagare il lavavetri che, al semaforo, contro la loro volontà, aveva appena pulito il parabrezza della proprio auto, scatenando l'ira dell'uomo, che ha cominciato a colpire l'auto con la spazzola. La vicenda risale al pomeriggio di ieri, domenica 4 giugno, e si è verificato in via Cristoforo Colombo, all'angolo con via Marchese Campodisola, nel cuore di Napoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea che, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato la scena: l'ambulante stava colpendo il parabrezza di un'auto ferma al semaforo con la spazzola lavavetri, intimando all'autista di consegnargli del denaro per il lavaggio del vetro.

I poliziotti hanno così raggiunto il lavavetri che, alla loro vista, li ha aggredito, colpendo anche loro con il bastone; soltanto dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo. Si tratta di un 53enne originario del Marocco e con precedenti di polizia, che è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Un episodio molto simile è capitato soltanto un paio di mesi fa non molto distante, all'angolo tra corso Garibaldi e via Vespucci. Anche in questo caso, il lavavetri, un uomo di 45 anni, ha preteso del denaro da un automobilista e, al suo rifiuto, ha cominciato a colpire il parabrezza della vettura con la spazzola. Dopo l'intervento dei poliziotti, si è scagliato contro di loro prima di essere arrestato.