Napoli, lavavetri colpisce con la spazzola il parabrezza di un’auto, poi picchia i poliziotti: arrestato

A cura di Valerio Papadia

Ha lavato il parabrezza di un'auto ferma al semaforo e poi ha preteso che il conducente gli desse del denaro: al suo rifiuto, ha dato in escandescenze, aggredendo dapprima l'automobilista e poi i poliziotti intervenuti per fermarlo. Per questo, un uomo di 45 anni, originario del Sudan e con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 aprile, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in corso Garibaldi, all'angolo con via Vespucci: qui, i poliziotti hanno notato un uomo che colpiva con una spazzola lavavetri il parabrezza di un'automobile ferma al semaforo.

Gli agenti sono intervenuti e, in tutta risposta, l'uomo ha cominciato a colpire anche gli operatori con la spazzola: soltanto dopo una colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Il 45enne è stato così arrestato con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.