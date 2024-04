video suggerito

Lavano il parabrezza di un’auto al semaforo, poi minacciano la guidatrice: “Dacci i soldi” Minacce ad una donna per avere soldi al semaforo: le avevano lavato il parabrezza senza che la donna lo avesse richiesto, pretendendo così denaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Avevano minacciato una donna ferma al semaforo nella propria automobile, "colpevole" di non aver pagato loro il lavaggio (non richiesto) del parabrezza. Due senza fissa dimora, di 22 e 24 anni, sono stati oggi raggiunti da una misura cautelare personale di divieto di dimora nel comune di Napoli: sono entrambi gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata nei confronti della donna.

La vicenda risale allo scorso 14 settembre, in piazza Sannazaro a Napoli: i due, che erano soliti stazionare proprio nella grande piazza che fa da "bretella" tra i quartieri di Fuorigrotta, Mergellina e Chiaia, avevano raggiunto la vettura della donna, ferma al semaforo rosso, pulendole il vetro. Una volta finito, hanno quindi preteso anche un pagamento per il servizio, svolto senza alcuna richiesta da parte della donna stessa e dunque arbitrariamente. Di fronte al rifiuto della donna, i due si sono alterati, ed hanno iniziato a minacciarla selvaggiamente se non li avesse pagati.

La storia non si concluse così: dopo la denuncia della donna, gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno raccolto abbastanza indizi nei confronti dei due al punto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha emesso la misura cautelare del divieto di dimora nei loro confronti. I due sono ora attualmente indagati per tentata estorsione aggravata nei confronti della donna.