video suggerito

La Cavese è in Serie C, festa grande a Cava de’ Tirreni tra caroselli e bandiere Festa grande a Cava de’ Tirreni per la promozione in Serie C della Cavese: tifosi in piazza e caroselli di auto, poi la festa allo stadio Lamberti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

I festeggiamenti dei tifosi della Cavese / Foto da Facebook

Festa grande a Cava de' Tirreni: la formazione locale della Cavese ha infatti vinto il campionato di Serie D, tornando dopo soli tre anni di assenza in Serie C. Tantissimi sono scesi in piazza per festeggiare la promozione, sfumata lo scorso anno nelle ultimissime giornate e questa volta arrivata addirittura in anticipo di quattro giornate: mentre i metelliani vincevano in Sardegna contro l'Ogliastra, la Nocerina diretta avversaria cadeva a Cassino, permettendo così agli Aquilotti di festeggiare in anticipo la promozione in Serie C con 13 punti di vantaggio sui molossi rossoneri.

Caroselli di auto, bandiere con i colori della Cavese (una delle società calcistiche campane più longeve con i suoi 105 anni di vita) e naturalmente cori da stadio: e mentre la squadra era in viaggio per Napoli Capodichino, a Cava de' Tirreni la gente è scesa in piazza per la grande festa. "La Cavese 1919 comunica a tutti i tifosi che la squadra farà rientro allo Stadio "Simonetta Lamberti" intorno alle ore 21.45 circa, dove sarà aperto interamente il Settore Tribuna in Corso Mazzini", fa sapere la società. E così dopo la festa di piazza, in tanti sono andati ad accogliere la squadra di ritorno dalla vittoriosa trasferta sarda.

E domani a Castellammare si "rischia" un'altra festa

Poco più a nord di Cava, intanto, si prepara un'altra festa: a Castellammare di Stabia, infatti, domani può essere il grande giorno del ritorno in Serie B. Servirà non perdere nella trasferta di Benevento: se i sanniti non vinceranno, le Vespe gialloblù avranno ottenuto il matematico primo posto e dunque la promozione tra i cadetti, a quattro anni di distanza dalla retrocessione in C avvenuta nel 2020, in piena pandemia. A Castellammare di Stabia la festa è già pronta: per il calcio campano, insomma, un periodo di gran forma, almeno nelle serie minori.