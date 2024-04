video suggerito

Juve Stabia in B, esplode la festa a Castellammare: cori da stadio e caroselli in strada Alla Juve Stabia basta un punto: 0-0 a Benevento e promozione in Serie B con 3 giornate di anticipo. Festa grande a Castellammare di Stabia per i gialloblu.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Juve Stabia torna in Serie B, ed esplode la festa a Castellammare: la compagine gialloblù, nel posticipo contro il Benevento secondo in classifica, ha ottenuto il punto che ha permesso di festeggiare oggi lunedì 8 aprile alle 22.28 e con tre turni d'anticipo, il ritorno in cadetteria a distanza di 4 anni dall'ultima volta. E a Castellammare, dove in maniera sobria s'è atteso per festeggiare, l'entusiasmo è stato incontenibile. Cori e caroselli, con la squadra ora attesa allo stadio Menti per i festeggiamenti.

Già in mattinata era stato deciso che, in caso di promozione, per lasciare quanto più possibile le strade libere la festa sarebbe stata spostata al Menti, dove la squadra è attesa per mezzanotte. Ma l'entusiasmo è stato incontenibile: per i tifosi, gli eroi hanno il nome dei giocatori, da Thiam ad Adorante, ma anche del mister Guido Pagliuca, del presidente Andrea Langella e del ds Matteo Lovisa, che prima della gara di Benevento era stato chiaro: "Non ci aspettavamo questo cammino, l'obiettivo iniziale era diverso però man mano la squadra ha preso consapevolezza, guidati da un grande allenatore, giorno dopo giorno con grande mentalità", aveva commentato, aggiungendo che "per me è una soddisfazione, il Presidente ci ha dato carta bianca a rivoluzionare ad inizio stagione, il lavoro si è visto".

La festa spontanea ha i colori gialloblù delle Vespe di Castellammare, che ora attendono già il probabile derby con la Salernitana, ultima in classifica in Serie A e che il prossimo anno, salvo grandi imprese, giocherà in Serie B. E dopo Castellammare, anche altre piazze campane sognano il posto promozione che verrà aggiudicato ai playoff: Avellino, Caserta e la stessa Benevento, ma anche Giugliano e Sorrento. Dopo la festa di Cava de' Tirreni, tornata in C appena ieri, oggi Castellammare per la B. In attesa della prossima festa.