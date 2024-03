video suggerito

Pistola e machete nascosti in casa, arrestate due persone a Castellammare di Stabia Due persone sono state arrestate a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: in casa una pistola e un machete di 30 centimetri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una pistola, con relative munizioni, ed un machete di 30 centimetri di lunghezza sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri della sezione radiomobile e operativa di Castellammare di Stabia in casa di due persone, ora arrestate per per porto di armi e concorso in ricettazione. Si tratta di due persone di 41 e 31 anni d'età.

La scoperta è avvenuta durante una perquisizione personale e domiciliare: in casa, è stata trovata una pistola calibro 8, sette munizioni calibro 6.35 millimetri ed infine un machete di grosse dimensione, da quasi 30 centimetri di lunghezza. Tutto è stato sequestrato: sulle due armi si terranno accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o criminosi. I due, 41 e 31 anni, sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio: devono rispondere di porto di armi e concorso in ricettazione.