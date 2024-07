Video di

Bombe, armi e animali protetti in una fattoria di Castellammare di Stabia Bombe, armi e droga, ma anche una fattoria piena di animali protetti: la scoperta ai piedi dei Monti Lattari, a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Armi e bombe, oltre a sostanze stupefacenti, sono stati trovati in una fattoria di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, così come animali protetti dalla Convenzione di Washington all'interno di una fattoria. I carabinieri hanno sequestrato il tutto e tratto in salvo anche gli animali, tra cui tartarughe, pony, cerbiatti, cervi e altri ancora. L'operazione si è svolta assieme ai carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria ed ai colleghi della Forestale, che hanno sorvolato l'intera zona, alla ricerca delle ormai tipiche piantagioni illegali di cannabis che sono valse il nome di "Giamaica italiana", visto il verde della zona che ricorda quello della grande isola caraibica e, contemporaneamente, la presenza di diffuse piantagioni di cannabis anch'esse tipiche dell'isola ex colonia inglese.

Nell'operazione, i carabinieri hanno perquisito prima l'abitazione di un 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine, trovando 170 grammi di polvere pirica esplosiva, 2 artifizi pirotecnici del peso di 200 grammi e 18 detonatori elettrici con telecomando per l’attivazione a distanza degli ordigni. Nella carrozzeria di un 52enne, trovati invece 20 ordigni esplosivi, di cui 3 confezionati artigianalmente. L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di esplosivi e denunciato anche perché l’officina che gestiva era abusiva, oltre che per i 20 grammi di marijuana trovati durante la perquisizione. In un'altra abitazione di un 31enne del posto, trovato un altro ordigno: anche per lui arresto e domiciliari in attesa di giudizio. Nella fattoria di un 40enne, trovate tartarughe, due pony, due cerbiatti, un cervo e tanti altri animali protetti dalla Convenzione di Washington, mentre una donna è stata denunciata infine per furto di energia elettrica.