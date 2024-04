video suggerito

Meteo: 1° maggio con pioggia e grandine su Napoli e la Campania, crollano le temperature Pioggia, grandine e temperature giù anche di 7-8 gradi: sarà un 1° maggio dal meteo fortemente instabile quello di Napoli e della Campania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Un brusco cambio meteorologico in arrivo (anche) su Napoli e la Campania: nonostante in questi giorni il caldo quasi estivo l'abbia fatta da padrone, a partire dal 1° maggio, Festa dei Lavoratori, è atteso un improvviso cambio in peggio del meteo, con pioggia intensa, grandine, ed un improvviso crollo delle temperature, che scenderanno anche di sette-otto gradi rispetto agli ultimi giorni. Il maltempo, che nelle prossime ore arriverà da ovest sulle zone nord-occidentali dell'Italia, entro stasera avrà superato anche la Sardegna e domani arriverà, dal Tirreno, su tutta la Campania. Non sono ancora state diramate allerte meteo da parte della Protezione Civile: ma la sensazione è che potrebbe avvenire già nelle prossime ore.

Temporali e grandinate sono attese su Napoli e lungo le coste entro ora di pranzo del 1° maggio: le temperature, che oggi sfiorano i 28 gradi, crolleranno fino a 20 gradi nelle ore più calde. Il culmine dell'instabilità sarà attorno alle 14, quando sono attese le piogge intense sul capoluogo della Campania e lungo tutte le coste da quelle domizie fino a quelle cilentane. Poi col passare del tempo, la pioggia si estenderà anche alle zone dell'interno. Temperature in forte calo un po' ovunque e meteo instabile almeno fino al 3 maggio: poi, a partire da sabato, tornerà un parziale miglioramento, con le nubi che lasceranno il posto al sole, sebbene le temperature faticheranno a tornare subito ai valori massimi registrati in questi giorni. Anche i venti saranno in aumento, e passeranno da deboli a moderati, soprattutto in occasione dei fenomeni temporaleschi previsti per domani.