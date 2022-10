Non paga il benzinaio e scappa: dalle indagini si scopre che ha 82 veicoli intestati Aveva 82 veicoli intestati in maniera fittizia: la scoperta dopo che un’auto era scappata senza pagare il benzinaio in un’area di servizio della Tangenziale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un "banale" furto di benzina, o meglio di mancato pagamento con fuga dal benzinaio, ha portato alla scoperta di ben 82 veicoli intestati in maniera fittizia ad un 35enne di origine rumena, che è risultato anche intestatario di una impresa individuale che vendeva automobili e motociclette usate. Un'indagine che ha fatto emergere ben più che un "pieno" non pagato sulla Tangenziale di Napoli. Le indagini ora proseguono per accertare altri possibili reati di natura fiscale e amministrativa.

Ben 82 veicoli intestati, oltre ad una società individuale

Tutto è nato dopo che il conducente di una Renault Megane è scappato da un'area di servizio della Tangenziale di Napoli senza pagare quanto dovuto per il rifornimento di benzina. Dalla targa, però, gli agenti della Polizia Stradale sono riusciti a risalire all'intestatario del veicolo, un 35enne di nazionalità rumena il quale aveva, incrociando i suoi dati con quelli del P.R.A. e del Sistema di Indagine Interforze, complessivamente ben 82 veicoli a lui intestati. Tutti, tra l'altro, circolanti e senza assicurazione, che venivano usati da altre persone. Scavando, gli inquirenti hanno scoperto che a suo nome risultava anche una impresa individuale di vendita di autovetture e motocicli usati cessata nel 2020, mentre presso il Comune di Villa Literno risultava irreperibile per cancellazione anagrafica dal 2016.

L'uomo si è rifiutato di collaborare con la polizia

Per trovarlo, la Polizia ha diramato una nota di rintraccio al Sistema di Indagine, riuscendo così a fermarlo ad un posto di blocco mentre girava a bordo di una vettura a Maddaloni, nel Casertano. Portato in Caserma, gli inquirenti hanno così scoperto che l'uomo si fosse intestato in maniera fittizia dei veicoli poi ceduti a connazionali, ricevendo in cambio il pagamento della vendita senza formalizzarne il trasferimento. L'uomo però non ha voluto dire a chi avesse ceduto i veicoli. Alla fine, è stato denunciato per favoreggiamento, e sanzionato per 44.526 euro, mentre i veicoli saranno cancellati d'ufficio al P.R.A.: nel momento in cui questi veicoli verranno fermati ad un posto di blocco, scatterà la confisca del mezzo e il ritiro della carta di circolazione.