“Non comprate la carne”, su WhatsApp l’audio falso sulla fuga di ammoniaca a Gricignano Gira su WhatsApp un audio in cui si avverte di non comprare carne in determinati supermercati perché contaminata dall’ammoniaca; si tratta di un falso, che diffonde informazioni smentite da Arpac. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un messaggio vocale, che sta girando in queste ore su WhatsApp, avvisa di non comprare la carne in determinati supermercati in quanto sarebbe stata contaminata dall'ammoniaca a seguito dell'incidente a Gricignano di Aversa in cui è morto il 19enne Patrizio Spasiano. Si tratta di un falso, che segue il solito copione: mittente anonimo, informazioni non verifiche (e, come in questo caso, smentite), diffusione incontrollata facendo leva sulla comprensibile preoccupazione. Sulla questione si è espressa l'Arpac e, ieri, è stato diffuso anche un comunicato dell'Md, uno dei supermercati citati.

La fuga di ammoniaca nel Casertano

L'incidente risale al pomeriggio di venerdì scorso, 10 gennaio, è avvenuto nello stabilimento della FrigoCaserta. Spasiano, che era stato assunto presso un'azienda esterna appena tre mesi fa, era con tre colleghi al lavoro per la manutenzione; mentre i quattro si trovavano all'interno dell'area dei serbatoi c'è stata una perdita di ammoniaca. Il ragazzo non è riuscito ad uscire in tempo. Il corpo è stato recuperato soltanto diverse ore dopo, quando i Vigili del Fuoco, con attrezzature specifiche, sono riusciti ad entrare nel silos.

La fuga di ammoniaca, probabilmente dovuta alla rottura di un tubo, ha generato una nube tossica che ha tenuto lontani anche i soccorritori. Ed è stato verosimilmente questo particolare alla base dell'audio che è poi circolato nelle ore successive su WhatsApp diffondendo informazioni che non trovano riscontri e, anzi, sono state smentite.

Il testo dell'audio su WhatsApp

L'uomo che parla mette in guardia su carne e altri generi alimentari che sarebbero stati contaminati dall'ammoniaca. Si tratta di un anonimo, che potrebbe però avere presto un nome: per situazioni del genere può scattare il reato di procurato allarme, con conseguenti indagini delle forze dell'ordine. Il testo completo del vocale è il seguente:

Buonasera, scusate il disturbo, non andate a comprare la carne alla Conad, all'Md e da Sole365 in questi giorni, in queste settimane, perché c'è stata una fuga di ammoniaca nella zona industriale di Gricignano d'Aversa e lì c'hanno i depositi la Conad, l'Md e il Sole365 e il mio amico che lavora lì ha detto che sta andando comunque a caricare la carne, la frutta, e la porterà comunque nei supermercati. Perciò… non andateci. Ciao.

Da quanto apprende Fanpage.it, dalle rilevazioni effettuate la stessa sera non sono emersi pericoli per le persone in quanto l'ammoniaca al di fuori del perimetro dello stabilimento non raggiungeva concentrazioni tali da essere nociva. Una ulteriore rassicurazione è arrivata dall'Arpac, che ha effettuato le rilevazioni nella sera dell'incidente e, in un comunicato stampa diffuso ieri sera, ha precisato:

Solo in un punto interno al perimetro aziendale, avente coordinate UTM WGS84 33T 435984E 4539572N, in un’area esterna al capannone in oggetto, si è riscontrata la presenza di valori di ammoniaca nella concentrazione di 16 ppm (parti per milione). Le altre misurazioni hanno restituito valori al di sotto della capacità di rilevazione dello strumento in dotazione.

Sulla questione è intervenuto anche Md, uno dei supermercati citati nel mesaggio audio, che ha pubblicato sui social un messaggio per i clienti:

Comunicato Importante. Gira un messaggio su whatsapp dicendo di non comprare la carne da MD ed altre catene di supermercati. Facciamo presente che la carne non arriva da Gricignano dove c'è stata la fuga di ammoniaca, ma viene consegnata da altri fornitori che si trovano in altre zone. Pertanto potete tranquillamente acquistare la carne e tutti gli altri prodotti in completa sicurezza. Grazie.