Chi è Patrizio Spasiano, 19enne morto in fabbrica dopo pochi mesi di lavoro Originario di Secondigliano, Patrizio Spasiano, il giovane operaio di 19 anni deceduto ieri alla Frigocaserta srl di Gricignano d'Aversa, nel Casertano, era stato assunto soltanto da tre mesi.

A cura di Valerio Papadia

Patrizio Spasiano, la vittima

Era originario di Secondigliano, quartiere periferico di Napoli, Patrizio Spasiano, il giovane operaio di 19 anni morto ieri nella fabbrica dove lavorava, la Frigocaserta srl di Gricignano d'Aversa, nel Casertano, nella quale si è verificata una fuga di ammoniaca. Due comunità, oggi, piangono la prematura scomparsa di un ragazzo di soli 19 anni, i cui sogni e le cui speranze si sono spenti per sempre, proprio quando la vita stava cominciando a dischiudersi davanti a lui: Patrizio Spasiano, infatti, era stato assunto soltanto tre mesi fa, nel mese di ottobre 2024. Dagli sparuti contenuti pubblicati sui suoi profili social, si ricava l'immagine di un ragazzo buono, solare, innamorato: l'ultimo post, risalente a tre giorni fa, è infatti dedicata alla sua fidanzata, ma si trovano dediche anche alla sua famiglia.

Patrizio ucciso da una fuga di ammoniaca: si indaga

E invece, la vita di Patrizio Spasiano è stata interrotta a 19 anni. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 gennaio, il giovane stava effettuando la manutenzione di un serbatoio quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è verificata una fuga di ammoniaca. Tre colleghi che si trovavano insieme a lui sono riusciti a lasciare la stanza e sono rimasti intossicati, mentre per Patrizio non c'è stato nulla da fare; il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco soltanto qualche ora dopo il decesso, a causa dei fumi tossici, per i quali è stato raccomandato anche alla popolazione di limitare le uscite all'esterno e di tenere le finestre chiuse.

Nella stessa fabbrica 10 giorni fa è morto un altro operaio

A rendere, se possibile, ancora più dolorosa la morte di Patrizio Spasiano, un altro incidente mortale sul lavoro nella stessa Frigocaserta srl, verificatosi soltanto 10 giorni fa. Lo scorso 31 dicembre 2024, infatti, un altro operaio, Pompeo Mezzacapo, 39 anni, è morto in fabbrica: l'uomo è stato investito e ucciso da un muletto. Per la morte dell'operaio 39enne è indagato un dirigente dell'azienda.