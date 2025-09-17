Non ce l’ha fatta Giuseppe Marchese, il 19enne rimasto ferito in un incidente due giorni fa

Giuseppe Marchese

Non ce l'ha fatta Giuseppe Marchese, il giovane di Sarno rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso lunedì sera: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, il giovane si è spento dopo due giorni di agonia. Il 19enne era in via Ingegno, nella zona industriale di Sarno, a bordo di uno scooter con un amico: poi, lo scontro con un'automobile guidata da una donna, che li ha travolti in pieno. Ad avere la peggio è stato il 19enne di Episcopio, che dopo due giorni di ricovero presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, non ce l'ha fatta, Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita e due interventi chirurgici: il suo cuore si è arreso nella giornata di oggi. Forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell'incidente: la donna alla guida dell'auto è stata sottoposta ai test di rito tossicologici ed alcolici.

L'altro amico che era con lui sulla moto è rimasto ferito ma in maniera lieve, così come la donna al volante della Fiat 500 X che si è scontrata con loro. Fin da subito, le condizioni di Giuseppe Marchese erano apparse gravissime: portato in codice rosso all'ospedale "Villa Malta" di Sarno, il giovane è stato poi portato al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è rimasto fino ad oggi. Dolore e rabbia a Sarno, mentre la Polizia di Stato sta indagando sulla vicenda. Per la donna ora c'è il rischio di essere accusata di omicidio stradale: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Indagini che cercano anche immagini di telecamere di videosorveglianza in zona per ricostruire al meglio tutta la vicenda. Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari, anche il Lavorate, squadra di Prima Categoria, e l'Intercampania, altra squadra di calcio sarnese: Giuseppe Marchese, infatti, giocava come centrocampista nella prima, ed era ben conosciuto in zona.