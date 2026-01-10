Nino D’Angelo in lutto per la morte del cantante neomelodico Gino Polese: “Buon viaggio, amico mio”

Nino D’Angelo ha voluto dedicare un ricordo social a Gino Polese, cantante neomelodico scomparso nelle scorse ore a 68 anni. I due artisti erano amici da tempo.

Nino D’Angelo (a sinistra) e Gino Polese

In tanti sono stati rattristati dalla notizia della morte di Gino Polese, cantante neomelodico napoletano venuto a mancare lo scorso 8 gennaio a 68 anni. Tra quelli che, nelle ultime ore, hanno pianto la morte dell'artista c'è anche un collega illustre, il noto cantautore partenopeo Nino D'Angelo, che ha voluto dedicare a Polese un affettuoso ricordo via social; i due cantanti, infatti, si conoscevano da molti anni. "Che tristezza. Buon viaggio, amico mio. RIP" ha scritto Nino D'Angelo su Facebook, pubblicando anche una foto di Gino Polese in cui appare sorridente.

Nino D'Angelo e Polese, come detto, si conoscevano da molto tempo. Era il 1980 quando l'ex caschetto biondo musicò e scrisse la canzone "Scurdammece". Il brano, però, venne portato al successo grazie all'interpretazione proprio di Gino Polese, che ne fece quasi il suo cavallo di battaglia, la sua canzone più nota. Soltanto successivamente, poi, Nino D'Angelo decise di reincidere il brano ed è per questo che, oggi, esiste sia la versione cantata da Polese che quella cantata da D'Angelo.

I funerali di Polese si sono svolti nella giornata di ieri, venerdì 9 gennaio, nella chiesa della Madonna di Lourdes a Napoli. In tanti hanno voluto tributare un ultimo saluto al cantante neomelodico partenopeo.

La carriera di Gino Polese

Gino Polese era originario di Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli dove, ancora oggi, era molto conosciuto e amato, considerato quasi un simbolo di identità e appartenenza. Nel corso della sua carriera, Polese ha collaborato, oltre che con Nino D'Angelo, anche con altre due colonne della musica napoletana, come Mario Merola e Mario Trevi. Soltanto il mese scorso, il 1° dicembre del 2025, Polese aveva pubblicato il suo ultimo brano, "Natale", dedicato all'amata madre, che nelle ultime ore è diventato quasi un testamento artistico.