Morto il cantante neomelodico Gino Polese, lutto nella musica a Napoli

Il cantante neomelodico Gino Polese

Addio al cantante neomelodico napoletano Gino Polese, noto anche per aver lavorato assieme a big della canzone partenopea come Mario Merola e Mario Trevi. L'artista è morto ieri all'età di 68 anni. Lutto nel mondo della musica napoletana. Tantissimi i messaggi di vicinanza che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la grave perdita. Polese era molto conosciuto soprattutto nel suo quartiere di Ponticelli, dove la sua scomparsa ha commosso l'intera comunità. Un amore senza confini per la musica, iniziato fin da giovane con le collaborazione con grandi artisti del palcoscenico musicale, e portato avanti nel corso di una lunga carriera.

I funerali si terranno oggi, venerdì 9 gennaio, alle ore 16,00, presso la Chiesa della Madonna di Lourdes. "Questo 2026 è nato proprio male! – si legge in uno dei tanti ricordi sui social – Un altro caro amico ci lascia, un compaesano con cui sono cresciuto, abbiamo tanto giocato e scherzato da ragazzini, lui abitava nel viale Viscardi, ma stavamo insieme a Santa Croce, nel bar di Italuccio di via Napoli, o a volte in viale Margherita. È morto Gino Polese, conosciuto come cantante melodico partenopeo". "Aveva un legame affettivo materno come nessuno al mondo – si legge in un altro commento – e aveva occhi lucenti quando aveva annunciato per il 1° dicembre l'uscita della sua ultima opera musicale e canora dal titolo Natale, canzone commovente dedicata proprio alla sua amata mamma, ai suoi genitori". "Ha amato più lui i compaesani ponticellesi – ricorda un altro utente – Mi dispiace moltissimo, passano gli anni e diventiamo sempre più orfani di amici veri e compagni d'infanzia e di gioventù".