Niente Museo di Maradona nello stadio a Fuorigrotta, non c’è spazio Sopralluogo della commissione Sport del Comune: “Nello stadio non ci sarà il Museo, a meno che non si facciano interventi strutturali al momento non previsti”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Non ci sarà il Museo di Diego Armando Maradona nell'ex stadio San Paolo perché non ci sono spazi né all'interno né al di sotto. È quanto emerso nel corso della commissione Sport, presieduta da Gennaro Esposito, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto sportivo di Fuorigrotta, accompagnata dai tecnici del Comune. “Da quanto abbiamo appreso – spiega a Fanpage.it Gennaro Esposito – nello stadio non ci sarà il Museo di Maradona, a meno che non si facciano interventi strutturali per ricavare spazi idonei, che al momento non sono previsti”.

Parcheggio non a norma, non può ospitare il Museo

Il parcheggio interrato che si trova sotto lo stadio, ipotizzato come possibile luogo per ospitare il Museo e realizzato negli anni '90, non è mai stato aperto. In passato è stato soggetto ad infiltrazioni, scenario anche di messe sataniche, è rimasto sigillato per oltre 30 anni. Il parcheggio non è a norma e non può ospitare strutture che possano accogliere il pubblico, come un museo, perché il soffitto è troppo basso. Anche all'interno dello stadio non sarebbero presenti al momento spazi idonei ad essere attrezzati come sale espositive.

Rebus statua Maradona

La commissione ha ispezionato le varie aree dello stadio Maradona, di competenza comunali. “L'impianto sportivo – spiega Gennaro Esposito – necessita di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Ci sono diverse zone ammalorate che devono essere oggetto di intervento, per un costo di almeno 2 milioni di euro per i quali al momento non c'è copertura finanziaria. Mentre la zona del miglio azzurro sarà ristrutturata con fondi della Regione Campania per 1,5 milioni”. La statua di Maradona di Stefano Ceci per conto del Calcio Napoli è stata esposta nei tunnel del Napoli prima dell'uscita dei giocatori, mentre quella realizzata dallo scultore Domenico Sepe per conto del Comune e donata alla città è ancora in deposito.