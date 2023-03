“Niente cesareo, mia figlia morta durante il parto”. L’ospedale replica: “Evento imprevedibile” Il dolore della mamma: “Torno a casa con il ventre vuoto, una cicatrice ed una bara”. L’ospedale: “Seguite le linee guida”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Oggi torno a casa, con il ventre vuoto, una cicatrice ed una bara. La mia casa sa di rosa, i cassetti sono pieni delle sue cose che non saranno mai indossate”. Parla così Giulia, mamma di Camila, bimba neonata morta durante il parto a Napoli la scorsa settimana. Secondo i familiari, la bimba sarebbe deceduta dopo aver atteso il parto cesareo per un tempo che loro giudicano troppo lungo.

Aperta una inchiesta, i genitori: "Chiediamo giustizia"

I genitori della piccola hanno sporto denuncia la scorsa settimana e ora chiedono “giustizia”. È stata aperta una inchiesta per chiarire cosa sia avvenuto. L'ospedale Villa Betania di Napoli, dove la partoriente era assistita, ha espresso vicinanza per il dolore della famiglia e ha spiegato cosa potrebbe essere accaduto. Anche l'ospedale ha aperto un'indagine interna, inviando la cartella clinica ai magistrati.

Villa Betania: "Evento raro e imprevedibile"

Secondo l'ospedale, la bimba sarebbe morta per un improvviso e massivo distacco della placenta, un evento raro e imprevedibile. “Siamo provati da questo evento – ha detto Vincenzo Bottino, direttore sanitario dell'Ospedale Villa Betania – ci rendiamo conto della tragedia, ma siamo con la coscienza a posto, perché abbiamo rispettato le linee guida delle buone pratiche".

Il dolore della mamma

La giovane ha esternato il suo dolore immenso in un post pubblicato su Facebook. “Ho rotto le acque, una cosa fisiologica si sa a 38 settimane – scrive – corro all’ospedale Betania, i dolori non sono arrivati. Il Parto è stato indotto il mattino seguente ma, qualcosa è andato storto, il battito della mia bambina decelerava. Io ero in ipertono uterino".

E ha concluso: