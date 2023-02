Neonata muore durante il parto, i genitori denunciano l’ospedale: “Vogliamo chiarezza” Una neonata è morta nella clinica Villa Betania durante il parto. Aperta un’inchiesta, i genitori: “Vogliamo chiarezza”. Disposta l’autopsia sul corpo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una neonata è morta durante il parto nella clinica Villa Betania: e i genitori, ora, chiedono chiarezza. Una denuncia-querela è stata sporta nei confronti della struttura da parte del padre: la madre sta bene, nonostante il cesareo d'urgenza, ma il dolore di entrambi i genitori è immenso. Tutto è accaduto nella giornata di mercoledì, quando la coppia è arrivata in clinica dopo la rottura delle acque. La donna sarebbe stata subito ricoverata in ginecologia e avrebbe iniziato le procedure di routine previste per le partorienti. Non è chiara l'esatta dinamica dei fatti, che sarà poi oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti.

Fatto sta che il parto avviene con taglio cesareo d'urgenza, ma per la piccola le cose non vanno per il meglio. Se la madre è fuori pericolo, per lei il cuore smette di battere attorno alle 16 del pomeriggio. Comunicata la notizia al padre, dopo il dolore iniziale partono le denunce: l'uomo si presenta alle forze dell'ordine per capire cosa sia accaduto e perché la sua primogenita sia deceduta. Il magistrato competente ha aperto un fascicolo d'inchiesta: disposto il sequestro della cartella clinica di madre e figlia, nonché della salma della piccola, sulla quale verranno eseguiti gli esami autoptici. Una prassi, come sempre avviene in questi tragici casi. Con l'apertura di una inchiesta, ci sarà ora la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e di parte: gli esami, infatti, saranno irripetibili. Non ci sono al momento indagati: ma è probabile che, almeno come atto dovuto, possano esserci delle iscrizioni nel registro degli indagati per permettere la nomina di consulenti.