Nicola Mirti, ucciso a 18 anni a coltellate in spiaggia a Varcaturo: fermato un 19enne per l'omicidio La Polizia di Stato, che indaga sulla morte del 18enne Nicola Mirti, accoltellato dopo una lite scoppiata su un lido a Varcaturo, ha fermato un 19enne, indiziato dell'omicidio.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

C'è un fermo per l'omicidio di Nicola Mirti, il ragazzo di 18 anni ucciso a coltellate nella tarda mattinata di oggi, domenica 8 giugno, su un lido tra Varcaturo e Castel Volturno, tra le province di Napoli e Caserta. Da quanto si apprende, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Caserta e quelli del commissariato di Castel Volturno, che indagano sulla vicenda, hanno sottoposto a fermo un ragazzo di 19 anni, indiziato di aver colpito Nicola Mirti con due fendenti al torace, rivelatisi purtroppo mortali.

La lite per futili motivi, le coltellate e la corsa in ospedale

La vittima, Nicola Mirti, originario di Mugnano, nel Napoletano, stava trascorrendo una giornata al mare su un lido a Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano, nella provincia di Napoli, al confine con Castel Volturno, nella provincia di Caserta. In spiaggia, tra il 18enne e il 19enne fermato, sarebbe all'improvviso nata una lite, scaturita da futili motivi ancora in corso di accertamento, al culmine della quale il 19enne ha colpito Nicola Mirti con due fendenti al torace. Il 18enne è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da un'ambulanza privata di passaggio: purtroppo, nel nosocomio flegreo, Mirti è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Borrelli: "Ennesima vittima di una violenza cieca"

Sull'omicidio di Nicola Mirti è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha dichiarato: "Una tragedia che lascia attoniti, piangiamo l'ennesima giovanissima vittima di una violenza cieca e incomprensibile che travolge intere generazioni di ragazzi che vanno armati anche al mare pronti a far esplodere tutta la loro rabbia come spesso accade per futili motivi. Mi auguro che, viste le tantissime persone che affollavano il lido, venga subito identificato l'assassino e che si chiarisca al più presto la dinamica di quanto accaduto".

Il cordoglio del sindaco di Mugnano

A commentare la vicenda è stato anche Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano, la cittadina della provincia di Napoli della quale, come detto, Nicola Mirti era originario:

Con profondo dolore ho appreso della tragica scomparsa di Nicola Mirti, un giovane nato a Mugnano di soli 18 anni, vittima di una brutale aggressione avvenuta a Varcaturo. Una vita spezzata troppo presto, per ragioni che restano incomprensibili, lasciando sgomenta un’intera comunità. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, desidero esprimere il più sincero e commosso cordoglio alla famiglia di Nicola, alla quale ci uniamo con affetto e rispetto in questo momento di straziante dolore. Mi auguro che venga fatta al più presto piena luce su quanto accaduto e che i responsabili paghino per questo atto vile e inaccettabile