video suggerito

Lite sul lido a Varcaturo, 18enne pugnalato al petto: “È morto” Il caso denunciato da Nessuno Tocchi Ippocrate: “Lite per futili motivi, la vittima è deceduta” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Lite su un lido di Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 18 anni viene colpito con due coltellate al torace. Subito soccorso da una ambulanza privata di passaggio, fermata dagli astanti, il giovane viene trasportato d'urgenza all'Ospedale Santa maria delle Grazie di Pozzuoli. Qui, però, purtroppo, il 18enne sarebbe deceduto poco dopo, nonostante il tentativo disperato del personale sanitario di salvargli la vita. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato di Caserta. A denunciare l'accaduto è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "19enne accoltellato a mare, è morto"

Ragazzo accoltellato su un lido di Varcaturo. Ci giunge notizia che intorno alle 13:15 un ragazzo è stato accoltellato allo stomaco presso una struttura balneare di Varcaturo. Il tutto pare sia scaturito da un litigio per futili motivi. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da una ambulanza privata che si trovava di passaggio ed è in condizioni disperate! Oramai la maggior parte dei giovani girano armati, anche solo per una giornata al mare, questo è un vero e proprio allarme sociale! Aggiornamento ore 14:15: il ragazzo accoltellato è deceduto! Due fendenti al torace le causa della morte.

Le indagini delle forze dell'ordine

Immediatamente sono scattate le indagini delle forze dell'ordine che si sono recate sul posto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sono stati eseguiti i rilievi e sono state raccolte le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire tutti gli istanti della tragedia ed individuare i responsabili.