Nicola Gerardo Paolozza, ex sindaco, scomparso nel Beneventano: ricerche in corso

Nicola Gerardo Paolozza, 70 anni, è scomparso martedì 12 agosto da Baselice, cittadina della provincia di Benevento di cui è stato sindaco. La Prefettura ha attivato le ricerche dell’uomo.

Nicola Gerardo Paolozza

Sono ormai 24 ore che non si hanno più notizie di Nicola Gerardo Paolozza, 70 anni, scomparso ieri, martedì 12 agosto, da Baselice, piccola cittadina della provincia di Benevento di cui l'uomo è stato sindaco dal 1995 al 1999. Da quanto si apprende, intorno alle ore 12 di ieri, Paolozza si è allontanato dalla sua abitazione e da allora non si hanno più su notizie; nel pomeriggio odierno, così, la Prefettura di Benevento ha attivato il Piano ricerche persone scomparse.

L'attività di ricerca di Nicola Gerardo Paolozza è coordinata dai carabinieri della stazione di Baselice, con la collaborazione delle altre forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e il supporto dei volontari della Protezione Civile della Regione Campania. Nicola Gerardo Paolozza è alto 1 metro e 70 centimetri, ha una corporatura media e ha capelli brizzolati e corti. I dati sul 70enne e sulle ricerche in corso sono stati diffusi proprio dalla Prefettura di Benevento, che ha invitato chiunque avesse informazioni su Paolozza o dovesse avvistarlo, a informare le forze dell'ordine contattando il numero di emergenza 112.