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Neve sul Vesuvio e sul Partenio, ondata di freddo su Napoli e Campania

Improvvisa nevicata sopra i mille metri in tutta la regione: l’inverno “saluta” a 48 ore dalla primavera con un colpo di gelo fuori programma.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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La neve sul Vesuvio, oggi 18 marzo 2026
La neve sul Vesuvio, oggi 18 marzo 2026

Una improvvisa ondata di freddo su Napoli e la Campania ha portato a sorpresa la neve sul Vesuvio e sul Partenio, oltre che sugli altri rilievi interni della regione. Nonostante infatti le temperature in aumento nei giorni scorsi, un'improvviso calo della temperatura ha portato ad improvvise nevicate nelle zone dell'interno e perfino sul Vesuvio, dove quest'anno la neve si è fatta attendere a lungo.

A meno di 48 ore dall'equinozio di primavera, che cadrà venerdì 20 marzo 2026 alle 15:46 ora italiana, l'inverno ha deciso così di irrompere in pompa magna su tutta la Campania. Non durerà però: perché se oggi le temperature sono scese ad un massimo di 12 gradi lungo le coste tirreniche, e ancora meno nelle zone interne, domani ci sarà un rapido aumento delle temperature, che torneranno sui 16-17 gradi di valori massimi.

La neve ha sorpreso ovviamente tutti: cittadini, turisti, guide. Chi si era avventurato sul Vesuvio per il tradizionale trekking, è rimasto stupefatto. In poche ore, infatti, la neve è caduta copiosa, anche se non ci sono stati problemi per chi si trovasse in zona. Il gelo ha sorpreso anche il Monte Partenio, dove le nevicate sono state perfino più abbondanti. Del resto, è pur sempre ancora inverno, seppur per meno di 48 ore ancora. E dunque la neve, per quanto inattesa, restava ancora una ipotesi plausibile in questi giorni, sebbene le alte temperature registrate fino a ieri l'avevano quasi "rimossa".

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