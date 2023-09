“Nessuna strada di Pozzuoli dissestata per il bradisismo”, la Regione precisa dopo dichiarazioni di De Luca La Regione Campania, dopo un’intervista rilasciata dal presidente De Luca, ha precisato che a Pozzuoli non si registrano danni alle strade per i terremoti di questi giorni.

A cura di Nico Falco

La Regione Campania ha comunicato, con una nota stampa, che "Nessuna strada di Pozzuoli ha subìto dissesti" per fenomeni legati al bradisismo. La precisazione arriva dopo le parole del presidente, Vincenzo De Luca, che, intervistato, a proposito delle risorse da destinare ai Comuni aveva detto: "Credo che già a Pozzuoli sia saltata una strada perché ovviamente il movimento bradismico determina sconnessioni stradali".

Di seguito, la nota di precisazione della Regione Campania:

In riferimento a notizie secondo cui una strada di Pozzuoli, in relazione agli eventi degli ultimi giorni, avrebbe fatto registrare cedimenti o dissesti, si precisa che la dichiarazione del presidente De Luca si riferiva solo al quadro generale delle verifiche che sono in corso e che al momento, come peraltro ha più volte chiarito nelle interviste di oggi, non esiste alcuna criticità che riguarda le strade di Pozzuoli.

Nella stessa intervista, De Luca aveva spiegato che la Regione sta effettuando verifiche in particolare sul sistema trasporti e che è in programma una esercitazione sulla evacuazione dei Campi Flegrei. L'idea, aveva spiegato, sarebbe di evacuare "poche centinaia di persone, per verificare un po' la funzionalità del piano di evacuazione in caso di emergenza". E, relativamente ai fondi a disposizione dei Comuni, aveva aggiunto: