Neonato in pericolo di vita trasportato da Catanzaro a Napoli con volo dell’Areonautica Militare

Un bambino di un mese è stato portato all’ospedale Santobono con un volo dell’Aeronautica Militare; l’aereo lo ha prelevato a Lamezia Terme ed è subito ripartito verso Napoli.

Immagine di repertorio

Un neonato di un mese, in imminente pericolo di vita, è arrivato dalla Calabria a Napoli con un aereo dell'Aeronautica Militare e subito trasferito verso l'ospedale pediatrico Santobono, dove è stato ricoverato. Il volo, come previsto dalle procedure per questo tipo di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

L'attivazione, riporta l'Areonautica Militare in un comunicato, è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla ala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell'Aeronautica Militare; è stato immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Il bambino, in condizioni molto gravi e in imminente pericolo di vita, doveva essere trasferito d'urgenza dall'ospedale Dulbecco di Catanzaro al Santobono di Napoli. Per il trasporto è stata utilizzata una apposita culla termica e il neonato, costantemente monitorato, è stato assistito in viaggio da una equipe medica.

Il velivolo G650 è decollato dall'aeroporto di Ciampino nelle primo pomeriggio, alla volta di Lamezia Terme; il bimbo è stato subito imbarcato e l'aereo è ripartito in direzione di Napoli, dove è arrivato poco dopo le 16; a quel punto un'ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il Santobono per il ricovero. Questo tipo di attività è uno dei compiti istituzionali dell'Areonautica Militare a favore della collettività; i Reparti di volo sono a disposizione sempre, tutti i giorni e a tutte le ore, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.