Neonata muore dopo il parto nell'ospedale di Nocera Inferiore, aperta l'indagine La Procura di Nocera inferiore indaga sulla morte di una neonata, deceduta nell'"Umberto I" poco dopo la nascita; acquisite le cartelle cliniche.

A cura di Nico Falco

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto una indagine sul decesso di una neonata, morta poco dopo il parto nell'ospedale "Umberto I", nel comune del Salernitano; i genitori, residenti a San Marzano sul Sarno, hanno sporto denuncia, è stata acquisita la cartella clinica ed è stata predisposta l'autopsia sulla salma.

La madre della bambina era arrivata in ospedale venerdì e il giorno successivo era stata sottoposta a parto cesareo d'urgenza. La piccola era stata trasportata nella Intensiva, dove è deceduta ieri mattina, 7 gennaio. Dopo il decesso il padre della piccola si è rivolto ai carabinieri di Nocera Inferiore. Le cause del decesso al momento non sono note, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia, che con tutta probabilità verrà effettuata nei prossimi giorni.

Gli inquirenti stanno in queste ore cercando di ricostruire le fasi del ricovero, dall'arrivo in ospedale alla nascita della bambina, per verificare che alla madre siano state prestate le cure necessarie e che non ci siano state complicazioni imputabili ad un errore umano durante l'assistenza; acquisiti anche gli esiti degli accertamenti clinici effettuati durante la gravidanza, per accertare la presenza di eventuali patologie o problematiche prima della nascita.