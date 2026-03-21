Neonata morta a Benevento, lunedì l’incarico per l’autopsia: restano due i medici indagati

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Si terrà lunedì alle 15 l'affidamento dell'incarico per l'autopsia sul corpicino della neonata di due mesi morta a Benevento dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Pio e per il cui decesso sono ora indagati due medici del nosocomio sannita. Lo ha spiegato a Fanpage.it l'avvocato Antonio Leone, legale della famiglia che ha sporto denuncia-querela per la morte della bimba, nata assieme ad un fratellino gemello, spiegando anche la versione della famiglia sulle ultime ore della bambina, nata appena due mesi fa.

La piccola, spiega l'avvocato, ha iniziato ad avere problemi di insufficienza respiratoria ed i genitori, una coppia di Benevento, decidono di portarla in ospedale al San Pio. Verso le 23, dopo un consulto medico e alcuni esami di accertamento, la piccola era quindi stata dimessa, e che i suoi problemi sarebbero dovuti forse a problematiche di digestione. Poche ore dopo, però, la bambina diventa cianotica e viene riportata d'urgenza in ospedale, dove purtroppo la bimba è morta poco dopo. Nelle scorse ore sono stati indagati due medici del nosocomio sannita, mentre è stata sequestrata la cartella clinica della piccola. Lunedì alle 15 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ci sarà affidamento dell'incarico cui seguirà, nei giorni successivi, l'autopsia sul corpo della piccola: esame autoptico che dovrà fare chiarezza sulle esatte cause del decesso della piccola. Indagini che al momento sono state affidate alla Squadra Mobile di Benevento, che sta investigando in tutte le direzioni. Non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci altre persone iscritte nel registro degli indagati.