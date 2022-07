Nello zaino una “mozzarella” di cocaina da 700 grammi, arrestato a Brusciano Trovata in un’abitazione di Brusciano (Napoli) una “mozzarella” di cocaina; era nella camera da letto di un 33enne pregiudicato, con a 7 panetti di hashish.

A cura di Nico Falco

Nascosta in camera da letto aveva una "mozzarella" di cocaina, così chiamata in gergo perché, per la forma dell'involucro e naturalmente per il colore, ricorda il famoso prodotto caseario. Un totale di oltre 700 grammi, a cui si aggiungono altri 600 grammi di hashish in panetti sui quali era impresso il nome di un'azienda tedesca del settore automobilistico. Tutto finito sotto sequestro, mentre per lui sono scattate le manette: in arresto Raffaele Tizzano, 33enne di Brusciano, già noto alle forze dell'ordine.

La scoperta dei carabinieri della Sezione Operativa di Castello di Cisterna durante un controllo nell'abitazione dell'uomo, in un edificio del comune della provincia di Napoli. I militari, nel corso di una indagine antidroga, hanno ispezionato l'appartamento e hanno trovato la scorta nascosta nella camera da letto. La droga era in uno zaino, non ancora divisa in dosi e probabilmente pronta per essere spostata verso un nuovo nascondiglio; insieme alla "mozzarella" di cocaina da 717 grammi c'erano oltre 600 grammi di hashish, per un totale di oltre 1,3 chili di stupefacente.

Il "fumo" era ancora in panetti, in totale sette, su cui era impressa la scritta "Brabus": è una azienda tedesca che si occupa di modifiche estetiche per le automobili del gruppo Damler, il marchio è evidentemente finito tra quelli che, nel giro del narcotraffico, vengono utilizzati per contraddistinguere le partite di stupefacente, al pari di nomi e simboli che riportano ad importanti case di moda o a calciatori famosi. Per Tizzano si sono aperte le porte del carcere, è in attesa di giudizio con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.