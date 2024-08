video suggerito

Nella zona dell'Aeroporto di Capodichino nuovo piano traffico: strade chiuse per 3 mesi Il piano viabilità interesserà Viale Comandante Umberto Maddalena, via Comunale Vecchia di Miano e Corso Secondigliano dal 19 agosto al 31 ottobre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiude per tre mesi un tratto di viale Comandante Umberto Maddalena, la strada che costeggia l'Aeroporto di Capodichino, è la parallela di viale Fulco Ruffo di Calabria. Cantiere indispensabile per i lavori della Stazione Eav di piazza Giuseppe Di Vittorio. Per l'occasione, da lunedì 19 agosto a giovedì 31 ottobre 2024, sarà in vigore un apposito piano traffico con le strade chiuse ed i percorsi alternativi. La chiusura per lavori riguarda precisamente un tratto della strada Viale Comandante Umberto Maddalena in corrispondenza dell'innesto dell'ingresso della rampa perimetrale a Piazza Giuseppe Di Vittorio, come prevede l'Ordinanza Dirigenziale 637 del 13 agosto 2024.

Il piano di viabilità con le strade chiuse

Il dispositivo di circolazione temporaneo interesserà Viale Comandante Umberto Maddalena, via Comunale Vecchia di Miano e Corso Secondigliano per i lavori di esecuzione della stazione Di Vittorio da parte della Società EAV (Ente Autonomo Volturno) per le attività strumentali di cantiere per l’esecuzione dei lavori necessari ai fini dell’erogazione dei servizi pubblici.

Di seguito i percorsi alternativi:

per i veicoli diretti al Corso Secondigliano : perimetrale direzione Scampia, uscita via Udalrigo Masoni, via Comunale Vecchia di Miano, via Jaime Pintor, Corso Secondigliano;

: perimetrale direzione Scampia, uscita via Udalrigo Masoni, via Comunale Vecchia di Miano, via Jaime Pintor, Corso Secondigliano; per i veicoli diretti a Calata Capodichino : perimetrale direzione Scampia, uscita via Udalrigo Masoni, via Comunale Vecchia di Miano, Calata Capodichino;

: perimetrale direzione Scampia, uscita via Udalrigo Masoni, via Comunale Vecchia di Miano, Calata Capodichino; per i veicoli diretti a via Francesco De Pinedo : perimetrale direzione Scampia, uscita via Udalrigo Masoni, via Comunale Vecchia di Miano, Piazza Giuseppe Di Vittorio, via Francesco De Pinedo, mediante apertura, con la rimozione dei paletti, del varco che da via Comunale Vecchia di Miano consente l’immissione sul prolungamento del corso Secondigliano, per accedere alla rotatoria di Piazza G. Di Vittorio.

: perimetrale direzione Scampia, uscita via Udalrigo Masoni, via Comunale Vecchia di Miano, Piazza Giuseppe Di Vittorio, via Francesco De Pinedo, mediante apertura, con la rimozione dei paletti, del varco che da via Comunale Vecchia di Miano consente l’immissione sul prolungamento del corso Secondigliano, per accedere alla rotatoria di Piazza G. Di Vittorio. Divieto di sosta ambo i lati con rimozione h24 in Piazza Giuseppe Di Vittorio , via Vecchia Comunale di Miano, via Jaime Pintor.

, via Vecchia Comunale di Miano, via Jaime Pintor. Al fine di decongestionare il Corso Secondigliano i due percorsi alternativi, con direzione Corso Secondigliano e direzione via Francesco De Pinedo, saranno opportunamente indicati con segnaletica installata in via Comunale Vecchia di Miano all’incrocio con via Udalrigo Masoni.

all’incrocio con via Udalrigo Masoni. Per il percorso pedonale si prevede il dirottamento dei pedoni sul marciapiede opposto all’area cantierizzata. La EAV garantirà la presenza di movieri.