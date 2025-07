Nella comunità per minori scoppia la rissa, 17enne dà un pugno a un poliziotto e lo manda in ospedale

Dopo aver partecipato a una violenta rissa, ha aggredito un poliziotto, sferrandogli un pugno in faccia e mandandolo in ospedale: è accaduto a Battipaglia, nella provincia di Salerno, dove un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato distaccato di Battipaglia sono intervenuti nella comunità per minori "Obiettivo Futuro", nella quale era stata segnalata una violenta rissa tra tre ospiti della struttura: il 17enne arrestato, originario dell'Egitto, un altro ragazzo di 17 anni, originario della Tunisia e un terzo 17enne, nato a Siena che, prima dell'arrivo dei poliziotti, si è dato alla fuga ma è stato successivamente identificato.

Il poliziotto colpito con un pugno all'occhio

Gli agenti hanno provveduto a sedare la rissa e hanno avviato le procedure di identificazione e gli opportuni accertamenti, durante i quali però il 17enne egiziano si è mostrato insofferente e violento: non soltanto si è rifiutato di collaborare, ma ha aggredito uno dei poliziotti, colpendolo con un violento pugno in faccia, ferendolo all'occhio destro. In considerazione dell'atteggiamento aggressivo del ragazzo, si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia della Polizia di Stato, che ha arrestato il 17enne per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rissa; il ragazzo, su disposizione del magistrato di turno della Procura per i Minori di Salerno, è stato portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.

Gli altri due minorenni che hanno partecipato alla rissa, invece, sono stati identificati, mentre il poliziotto aggredito è stato portato in ospedale, dove gli è stato diagnosticata una ferita, provocata dal pugno, giudicata guaribile in 15 giorni.