“Nella colmata mettiamoci Manfredi”: rimossa la scritta contro il sindaco di Napoli

La scritta cancellata. Foto Peppe Pace / Fanpage.it

Rimossa la scritta "Nella colmata mettiamoci Manfredi", apparsa ieri durante la manifestazione di protesta contro i lavori per l'America's Cup a Bagnoli. Lo apprende Fanpage.it sul posto. Univoca e bipartisan la solidarietà ricevuta dal sindaco di Napoli nelle scorse ore.

Durante la manifestazione, i manifestanti avevano ribadito ancora una volta che venisse rimosso il cantiere e che si procedesse a una bonifica dell'area in cui sorgeva, tra le altre cose, l'ex acciaieria Italsider. Quando il corteo è giunto davanti al cantiere, a una delegazione di manifestanti è stato permesso accedervi: la delegazione ha prelevato dei campioni di terreno e di guaina, che saranno analizzati per capire quali sostanze si stiano effettivamente movimentando con i lavori e se ci siano pericoli per la salute pubblica.