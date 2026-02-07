Lavori America’s Cup, a Bagnoli migliaia di persone in corteo. Raccolti campioni nel cantiere per farli analizzare

Comitati e abitanti hanno sfilato in corteo a Bagnoli per dire basta ai lavori per l’America’s Cup che, soprattutto nelle ultime settimane, hanno creato disagi al traffico; la preoccupazione più alta, però, è per le polveri sottili.

I comitati in corteo a Bagnoli

Migliaia di persone, appartenenti ai comitati, ma anche semplici cittadini, hanno sfilato questa mattina a Bagnoli, alla periferia occidentale di Napoli, per dire basta ai lavori per l'America's Cup, la competizione velistica che si svolgerà principalmente in zona nel 2027. I manifestanti hanno ribadito ancora una volta che venga rimosso il cantiere e che si proceda a una vera e propria bonifica dell'area, in cui sorgeva, tra le altre cose, l'ex acciaieria Italsider. Quando il corteo è giunto davanti al cantiere, a una delegazione di manifestanti è stato permesso accedervi; la delegazione ha prelevato dei campioni di terreno e di guaina, che saranno analizzati per capire quali sostanze si stiano effettivamente movimentando con i lavori.

I campioni prelevati dai manifestanti nel cantiere

I lavori per l'America's Cup che si terrà nel 2027 a Napoli sono iniziati in realtà mesi fa. Nelle ultime settimane, però, a Bagnoli si sta assistendo a un viavai dei camion diretti al cantiere, che in più di una occasione sono anche stati bloccati dai comitati in protesta. Oltre ai problemi alla viabilità e al manto stradale che i mezzi pesanti stanno provocando – più di una voragine si è formata negli ultimi giorni – la preoccupazione maggiore di comitati e abitanti è verso le polveri sottili che i lavori stanno movimentando. L'Arpac, l'Agenzia campana per la protezione ambientale, ha registrato tre superamenti dei livelli di pm10, le polveri sottili, in 4 giorni, tanto che, nella giornata di ieri, 6 febbraio, gli agenti della Polizia Municipale che stazionavano in zona hanno indossato le mascherine protettive.

Inoltre, da quanto ha appreso Fanpage.it, lo scorso 2 febbraio proprio i tecnici dell'Arpac, insieme ai carabinieri forestali, si sono recati al cantiere dei lavori per l'America's Cup per un sopralluogo. Tecnici e militari dell'Arma hanno incontrato i responsabili del cantiere, chiedendo contezza dei lavori realizzati finora, degli accorgimenti tecnici e delle misure utilizzate per ridurre l'emissione nell'aria delle polveri sottili.