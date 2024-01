Nel bar su 5 dipendenti 4 lavoravano in nero. Arrivano i carabinieri: 17mila euro di multa al proprietario I carabinieri hanno controllato 3 bar tra Sant’Antonio Abate e Giugliano (Napoli); riscontrata la presenza di 8 dipendenti in nero, due attività sono state sospese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Su cinque dipendenti trovati al lavoro, soltanto uno aveva un contratto: gli altri quattro erano "inesistenti", completamente in nero. Scoperta dei carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate, che in collaborazione coi colleghi del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Napoli hanno ispezionato un bar di via Roma, nel centro del comune del Napoletano.

Al momento dei controlli, che si inquadrano in un piano di servizi focalizzati proprio sul lavoro sommerso, erano presenti i cinque dipendenti, quattro dei quali risultati non inquadrati con nessun tipo di contratto di lavoro. I militari hanno sanzionato l'amministratore unico della società, sono state contestate due violazioni amministrative per un totale di 16.900 euro.

A Giugliano due lavoratori in nero in un bar

Situazione analoga è stata riscontrata a Giugliano, sempre nella provincia di Napoli, dove i titolari di due bar di via I Maggio sono stati sanzionati complessivamente per 18.500. Nella prima attività i militari hanno appurato la presenza di due lavoratori in nero, mentre nel secondo c'era un solo dipendente, mai assunto regolarmente. Per entrambi i bar è stata disposta la sospensione.