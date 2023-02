Negli ultimi 10 anni oltre 340mila cittadini hanno lasciato la Campania e sono andati al Nord Il rapporto Istat sulla mobilità interna in Italia tra il 2012 e il 2021 indica che è la Campania la Regione del Sud da cui si parte maggiormente, in favore delle Regioni del Nord.

A cura di Valerio Papadia

"Chi lascia Napoli piange due volte: quando parte e quando ritorna". Così recita una delle frasi più famose del noto film "Benvenuti al Sud". Chi lascia Napoli probabilmente piangerà anche, ma difficilmente ci ritorna: la Campania è la Regione del Sud da cui si parte emigra maggiormente, in favore delle Regioni del Nord Italia. Il rapporto Istat sulla mobilità interna del Paese che va dal 2012 al 2021, infatti, dice che negli ultimi 10 anni dal Sud sono andati via 1 milione e 138mila persone: il 30% di questi, quindi oltre 340mila, viene dalla Campania.

Nella classifica delle Regioni del Sud Italia dalle quali i residenti vanno via maggiormente troviamo, ovviamente dietro la Campania, la Sicilia: il 23% del totale delle partenze dal Mezzogiorno vengono dall'isola. Al terzo posto troviamo invece la Puglia, con il 18% sul totale delle partenze negli ultimi 10 anni.

Non solo partenze, al Sud anche arrivi: ma mancano 525mila residenti

Nel periodo di riferimento utilizzato dall'Istat, come detto il decennio 2012-2021, al Sud non ci sono state soltanto partenze, ma anche arrivi: a fronte del milione e 138mila residenti che sono andati via, ne sono arrivati 613mila. Rimane dunque ancora un "buco" importante: al Mezzogiorno mancano 525mila residenti.

Nappi (Lega): "Mancano gli elementi necessari per restare al Sud"

Sulla questione è intervenuto Severino Nappi, capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Campania. "Le cause di questa drammatica situazione vanno piuttosto ricercate in quello che qui non si è fatto – ha detto Nappi – a cominciare dagli ultimi 8 anni, scanditi soltanto da chiacchiere, scandali, litigi e mai da fatti concreti e politiche adeguate, gli elementi necessari per dare ai campani e ancor di più ai giovani, una ragione per restare nella nostra terra. Caro De Luca, i fatti ti inchiodano".