Neapolis Marathon, domenica 19 ottobre strade e uscite autostradali chiuse a Napoli

Neapolis Marathon 2025, il piano traffico: chiusi varchi portuali e uscite autostradali, divieto di circolazione in diverse strade del centro e del lungomare.

Napoli di prepara alla tradizionale Neapolis Marathon, prevista per domenica 19 ottobre: e come da "tradizione", scatteranno divieti di transito in mezza città, con strade chiuse, modifiche alla circolazione e chiusura anche delle uscite autostradali. Il Comune di Napoli ha pubblicato un'ordinanza ad hoc per regolamentare il traffico cittadino, già messo normalmente a dura prova da traffico, cantieri e mezzi di trasporto alternativo non sempre puntualissimi.

E dunque, domenica 19 ottobre scatterà fin dalle 7 del mattino il divieto di transito veicolare in:

piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Arcoleo, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, Rotonda Diaz, largo Sermoneta, via Sannazaro, piazza Sannazaro, viale Antonio Gramsci, piazza della Repubblica, via Riviera di Chiaia (carreggiata che conduce in piazza Vittoria nel tratto compreso tra via Giambattista Pergolesi e piazza della Repubblica), viale Anton Dohrn, Galleria della Vittoria (anticipato alle ore 05:00), via Ammiraglio Ferdinando Acton, Giardini Molosiglio, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, rotonda di Corso Arnaldo Lucci, via Ponte della Maddalena, rotonda Sant'Erasmo, via Alessandro Volta, via Marchese Campodisola, via Agostino Depretis, piazza Bovio, corso Umberto I, piazza Nicola Amore, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento



Divieto che sarà esteso, sempre dalle 7, anche in via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, dei disabili muniti di contrassegno H, di emergenza e di soccorso e delle Forze dell'Ordine che potranno circolare a senso unico alternato.

Inoltre, è stato istituito il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia; in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri; in via Mergellina, dalla confluenza di via Posillipo a quella di via Orazio. In via Mergellina, nel tratto compreso tra via Orazio e piazza Sannazaro, al fine di consentire il doppio senso di circolazione, è stata sospesa la corsia preferenziale controversa per consentire la percorrenza a tutti i veicoli provenienti da via Posillipo e diretti a piazza Sannazaro. In via Mergellina, per i veicoli provenienti da Piazza Sannazaro, ci sarà l'obbligo di svoltare a destra all’incrocio con via Orazio. Scatta sempre alle 7 la sospensione in via Mergellina e in corso Garibaldi (nel tratto compreso tra via Nuova Marina e piazza Garibaldi) della corsia preferenziale, della pista ciclabile e delle aree riservate alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo di linea.

Infine, in via Alessandro Dumas, via Santa Lucia, Piazza Carolina, Via San Carlo, Molo Beverello e, qualora presenti, in tutte le strada impegnate dalla gara, delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi), mentre già dalla mezzanotte è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su viale Antonio Gramsci, via Cesario Console, viale Anton Dhorn, via Francesco Caracciolo altezza Largo Sermoneta, via Arcoleo, Piazza Vittoria, via Santa Lucia, via Chiatamone.

A concludere, scatteranno anche le chiusure dei varchi portuali e delle uscite autostradali: