Natalie Portman a Ischia per il suo compleanno: “Il migliore di sempre, grazie Italia”

La star statunitense ringrazia su Instagram: ma è solo l’ultima di una lunga serie di star che, con l’arrivo dell’estate, stanno arrivando a Napoli e isole.

Natalie Portman

Un compleanno all'insegna del Golfo di Napoli per Natalie Portman: l'attrice statunitense ha trascorso l'ultima settimana ad Ischia, in occasione del suo 45esimo compleanno ed incinta del suo terzo figlio. Assieme al compagno Tanguy Destable, musicista e produttore discografico francese, la diva hollywoodiana ha passato diversi giorni tra Napoli, Ischia e il Castello Aragonese. "La settimana di compleanno più bella di sempre: grazie a tutti per gli auguri e all'Italia per essere la migliore", ha scritto sul suo profilo Instagram, "e se guardate attentamente, nella foto 12 potete vedere Venere e Giove quasi toccarsi!". In questi giorni, il suo yacht è stato ripetutamente "avvistato" nel Golfo di Napoli, tra Ischia il continente, dove ha trascorso il compleanno.

L'estate è appena iniziata, ma le star sono già ormai frequenti a Napoli: solo pochi giorni fa erano arrivati Dua Lipa e il marito Callum Turner, che dopo il matrimonio a Palermo, sono passati nuovamente in città. Il capoluogo partenopeo è stato spesso scelto dalla coppia come meta per trascorrere le vacanze: in questa occasione, sosta in via Mezzocannone, passeggiata in centro, pizza da Concettina ai Tre Santi, al Rione Sanità, nel cuore di Napoli ed infine un passaggio nello store della SSC Napoli che sorge in piazza San Domenico Maggiore, dove hanno acquistato alcuni articoli e hanno scattato una foto con i dipendenti che si trovavano all'interno in quel momento. E nei giorni scorsi avvistate altre star, come la ex attrice di film per adulti ed oggi imprenditrice Mia Khalifa, star libanese, sempre a Napoli seppur per promuovere la sua nuova linea di gioielli.