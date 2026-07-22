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I Masanielli non è più la migliore pizzeria d’Italia: cede lo scettro dopo 7 anni nella classifica 50 Top Pizza 2026

La pizzeria di Francesco Martucci a Caserta non occupa più il primo gradino del podio, dopo 7 anni di dominio nella classifica 50 Top Pizza Italia.
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A cura di Valerio Papadia
Francesco Martucci
Francesco Martucci

È stata pubblicata nella giornata di ieri, martedì 21 luglio, la classifica 50 Top Pizza Italia 2026, una delle più autorevoli guide internazionali sulla pizza che, quest'anno, porta con sé una grande novità: dopo 7 anni di dominio incontrastato, infatti, la pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, non è più la migliore d'Italia. A cedere il primo gradino del podio non è soltanto Martucci, ma anche la Campania, dal momento che la prima posizione della classifica è occupata dalla pizzeria Confine, a Milano. Per la pizzeria casertana, invece, un secondo posto, a pari merito con la pizzeria Seu Pizza Illuminati di Roma.

La guida 50 Top Pizza Italia è nata nel 2017 – cimentandosi, negli anni, anche con la classifica delle migliori pizzerie del mondo. Ebbene, a partite dal 2019 e fino allo scorso anno, il primo gradino del podio è stato sempre occupato dalla pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci, il locale a due passi dalla Reggia di Caserta che, negli ultimi anni, è diventato un vero e proprio luogo di culto per gli amanti della pizza.

50 Top Pizza Italia 2026, le prime dieci posizioni in classifica

Di seguito, ecco riportate le prime dieci pizzerie nella classifica 50 Top Pizza 2026. Classifica che, nella top ten, vede conferme e novità: oltre al secondo posto de I Masanielli, infatti, colpisce anche l'assenza di 10 Diego Vitagliano, pizzeria che, lo scorso anno, occupava la seconda posizione.

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  1. Confine, Milano
  2. I Masanielli di Francesco Martucci, Caserta; Seu Pizza Illuminati, Roma
  3. Palazzo Petrucci Pizzeria, Napoli
  4. I Tigli, San Bonifacio (Verona)
  5. 50 Kalò, Napoli
  6. Avenida Calò, Roma
  7. Dry Milano, Milano
  8. Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, Caserta
  9. Sasà Martucci, Caserta
  10. BOB Alchimia a Spicchi, Montepaone Lido (Catanzaro)
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