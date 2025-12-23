A Natale piove: allerta meteo prorogata fino al 25 dicembre su Napoli e Campania

Prorogata di altre 24 ore l'allerta meteo su Napoli e la Campania: l'avviso resta di colore giallo, ma la fine dell'allerta, inizialmente prevista per le 6 della mattina della Vigilia di Natale è stata portata alle 6 del mattino successivo. Dunque, altre 24 ore di pioggia, per un Natale che si preannuncia "bagnato". Lo aveva in qualche modo già "preannunciato" a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli e spesso ospite della nostra redazione, che aveva spiegato come almeno fino al 30 dicembre fossero "attese pioggia e neve sul Vesuvio e sui rilievi più alti, a causa del cosiddetto blocco a bicella". Quest'ultimo è un fenomeno meteorologico "in grado di determinare una vivace instabilità atmosferica con possibilità di nevicate sino a quote basse".

Anche le temperature inizieranno a calare: previsto un calo netto di 7-8 gradi in poche ore, così come la possibilità elevata di neve sul Vesuvio e sui rilievi più alti. Un problema però per chi dovrà spostarsi in vista delle festività natalizie, e sarà dunque costretto a farlo sotto la pioggia. Le uniche zone non interessate da questa nuova allerta meteo saranno il Sannio, l'Alta Irpinia e la valle interna del Cilento. L'area delle coste tirreniche, le province intere di Napoli e Caserta, tutti i capoluoghi e le zone limitrofe, saranno invece soggetti a pesanti rovesci, anche di carattere temporalesco, cui potranno aggiungersi anche raffiche di vento in alcune zone più esposte. Massima attenzione, dunque, ai corsi d'acqua e ai tratti costieri.