napoli
video suggerito
video suggerito

A Natale piove: allerta meteo prorogata fino al 25 dicembre su Napoli e Campania

Allerta meteo gialla prorogata di altre 24 ore, pioverà anche a Natale: l’avviso della Protezione Civile della Regione Campania.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Prorogata di altre 24 ore l'allerta meteo su Napoli e la Campania: l'avviso resta di colore giallo, ma la fine dell'allerta, inizialmente prevista per le 6 della mattina della Vigilia di Natale è stata portata alle 6 del mattino successivo. Dunque, altre 24 ore di pioggia, per un Natale che si preannuncia "bagnato". Lo aveva in qualche modo già "preannunciato" a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli e spesso ospite della nostra redazione, che aveva spiegato come almeno fino al 30 dicembre fossero "attese pioggia e neve sul Vesuvio e sui rilievi più alti, a causa del cosiddetto blocco a bicella". Quest'ultimo è un fenomeno meteorologico "in grado di determinare una vivace instabilità atmosferica con possibilità di nevicate sino a quote basse".

Anche le temperature inizieranno a calare: previsto un calo netto di 7-8 gradi in poche ore, così come la possibilità elevata di neve sul Vesuvio e sui rilievi più alti. Un problema però per chi dovrà spostarsi in vista delle festività natalizie, e sarà dunque costretto a farlo sotto la pioggia. Le uniche zone non interessate da questa nuova allerta meteo saranno il Sannio, l'Alta Irpinia e la valle interna del Cilento. L'area delle coste tirreniche, le province intere di Napoli e Caserta, tutti i capoluoghi e le zone limitrofe, saranno invece soggetti a pesanti rovesci, anche di carattere temporalesco, cui potranno aggiungersi anche raffiche di vento in alcune zone più esposte. Massima attenzione, dunque, ai corsi d'acqua e ai tratti costieri.

Campania
Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
0 CONDIVISIONI
Immagine
Bimbo perde la mamma e vende i suoi disegni per comprare regalo di Natale alla sorellina
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views