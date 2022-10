“Nata per te” il film su Luca Trapanese e Alba si gira sul Lungomare: set in via Nazario Sauro Sorpresa tra i passanti che hanno visto gli attori, alcuni giovanissimi, in sella ai Quad sul Lungomare.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Nata per te", il film sulla storia di Luca Trapanese e Alba prodotto da Cattleya si gira sul Lungomare di Napoli. Set in via Nazario Sauro questa mattina, tra la sorpresa di passanti e turisti che hanno visto gli operatori della troupe e gli attori, alcuni dei quali giovanissimi, scorrazzare sui Quad sulla strada del lungomare. Il film, che vede alla regia Fabio Mollo, è ambientato in gran parte a Napoli e narra la vicenda di Luca, padre single e gay, cattolico praticante, impegnato nel sociale, e di Alba, bimba con sindrome di down, abbandonata dalla nascita in ospedale.

La storia di Luca e Alba in un film di Cattleya

Alba era stata rifiutata da 30 famiglie prima che il tribunale decidesse di affidarla a Luca. Un caso molto raro che in Italia ha inaugurato il registro degli affidi per i single. La pellicola si ispira all'omonimo libro "Nata per te", scritto a quattro mani da Luca Mercadante e dallo stesso Luca Trapanese, oggi assessore al Welfare del Comune di Napoli, e pubblicato da Einaudi. Le quote dei diritti di autore di Luca Trapanese saranno completamente donate ad "A ruota libera Onlus", per sostenere "il Borgo Sociale " a Marzano Appio, in provincia di Caserta, dove vivono e lavorano ragazzi disabili adulti senza famiglie.

Il dibattito sulle adozioni dei single

Le riprese cinematografiche sono iniziate a settembre nella zona tra via Toledo e piazza Matteotti, mentre i casting si sono svolti negli scorsi mesi. Prima delle elezioni politiche aveva fatto discutere lo scambio di battute a distanza tra Luca Trapanese e Giorgia Meloni. Trapanese, in una lettera aperta, aveva invitato la leader di Fratelli d'Italia a casa sua per toccare con mano la vita di un bimbo con un genitore single e le aveva chiesto di riflettere sulla possibilità di estendere questo diritto anche ad altre persone singole che volessero adottare in Italia bimbi non disabili. Giorgia Meloni gli ha poi risposto: “Tifo per te e Alba, ma la realtà è più complessa”.