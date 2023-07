Nascondeva e smontava auto rubate nel parcheggio del suo B&B: arrestato 42enne nel Napoletano Il proprietario della struttura ricettiva, ubicata a Gragnano, è stato arrestato dai carabinieri. In una occasione, ha estorto 2mila euro ad una donna per restituirle l’auto rubata.

A cura di Valerio Papadia

Utilizzava il parcheggio del suo bed & breakfast per nascondere auto rubate e poi le smontava per renderne difficile, se non impossibile, l'individuazione; in una occasione, ha messo a segno anche un cosiddetto "cavallo di ritorno", estorcendo denaro alla legittima proprietario dell'auto rubata per restituirgliela. Per questo, a Gragnano, nella provincia di Napoli, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, hanno arrestato un uomo di 42 anni, titolare del summenzionato B&B, che è accusato di riciclaggio, ricettazione ed estorsione.

Le indagini sono partite nel gennaio del 2023, quando i carabinieri, seguendo il segnale Gps di una vettura rubata poco prima, l'hanno rivenuta nel parcheggio della struttura ricettiva del 42enne; qui, i militari dell'Arma hanno scoperto anche altre tre automobili precedentemente rubate.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona i carabinieri hanno scoperto che il 42enne "scortava" le vetture rubate nel parcheggio del B&B; qui, al fine di renderne difficile o impossibile l'individuazione, le smontava, rimuovendo talvolta la targa, talvolta la centralina elettrica.

Inoltre, le indagini hanno rivelato che, in una occasione, l'uomo ha funto da intermediario per un "cavallo di ritorno". Dietro la minaccia di non rivedere più la sua automobile, il 42enne si è fatto consegnare 2mila euro dalla proprietaria per la restituzione della vettura.