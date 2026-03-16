Guida un’auto rubata con targa falsa: arrestato un pregiudicato ad Arzano, nel Napoletano

L’auto sequestrata dalla Polizia Metropolitana

Era in giro su una automobile rubata e con targa contraffatta: un pluripregiudicato, con specifici precedenti penali per traffico illecito di sigarette, è stato fermato ad Arzano in provincia di Napoli, dalla Polizia Metropolitana di Napoli, con l'ausilio del Nucleo Investigativo Stradale Ambientale. Gli agenti sono intervenuti dopo aver notato il veicolo, con evidenti anomalie nella targa che è risultata infatti essere contraffatta. Dai controlli, è emerso che la vettura fosse stata rubata in precedente e, successivamente, ne fosse stata alterata la targa.

Recuperata la denuncia della vettura, gli agenti hanno quindi sequestrato il veicolo per svolgere gli esami irripetibili per ricostruire la dinamica dietro il riciclaggio dell'automobile. L'uomo alla guida, soggetto pluripregiudicato con precedenti penali per traffico illecito di sigarette, è stato invece arrestato. "L'operazione", fanno sapere dalla Città Metropolitana di Napoli, "si inserisce nel più ampio dispositivo di presidio del territorio e intensificazione dei controlli, voluto dalla Comandante Lucia Rea, a seguito delle indicazioni impartite nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari, dopo gli episodi di recrudescenza criminale registrata nelle scorse settimane precedenti".

Sono diversi infatti gli episodi di targhe contraffatte, che vanno a "mascherare" i veicoli rubati in precedenza, che la Polizia Locale e Metropolitana in particolare scopre soprattutto nella provincia di Napoli. Diversi anche i veicoli che, una volta rubata, vengono reimmatricolati all'estero e tornano in Italia con targhe straniere, credendo di "eludere" i controlli.