Tragico incidente sul lavoro, questa notte, nel cuore di Napoli, nel quale un dipendente Asia, società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Napoli, è purtroppo deceduto: la vittima si chiamava Gerardo Gramaglia, operaio di 54 anni. Da quanto si apprende, l'uomo è deceduto in un incidente occorso proprio mentre stava svolgendo il servizio di raccolta rifiuti, nella notte appena trascorsa, in via Mancini, a pochi passi da piazza Garibaldi e dalla Stazione Centrale di Napoli: ancora tutta da chiarire, però, la dinamica di quanto accaduto.

Nella serata odierna, Asia Napoli ha diffuso un comunicato nel quale esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'operaio 54enne: "Esprimiamo profondo cordoglio per il tragico incidente che ha coinvolto il dipendente Gerardo Gramaglia e siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento segnato dal dolore. Sappiamo che le parole non possono lenire la vostra grande sofferenza ma desideriamo che sappiate che tutta l’azienda vi è vicina e partecipa al vostro lutto" sono le parole del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, nelle figure del presidente Maria De Marco, dell'amministratore delegato Claudio Crivaro e del consigliere Daniele Fortini.

"Tutta l’Azienda assicurerà la massima collaborazione alle autorità competenti circa l’individuazione delle cause che hanno determinato il terribile incidente" conclude la nota del Consiglio di Amministrazione. Come detto, e come sottolineato anche dalla nota di Asia, non sono ancora chiare dinamica e cause dell'incidente sul lavoro nel quale ha tragicamente perso la vita Gerardo Gramaglia.