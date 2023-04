NapoliCittàLibro, il salone dell’editoria dal 13 al 16 aprile alla Stazione Marittima: il programma Tutto pronto per la IV edizione del salone del libro e dell’editoria a Napoli: il tema di quest’anno è Tempeste; un’intera giornata sarà poi dedicata a Piero Angela.

A cura di Valerio Papadia

Torna NapoliCittàLibro: tutto pronto in città per la IV edizione del salone del libro e dell'editoria, che si svolgerà dal 13 al 16 aprile alla Stazione Marittima. Il tema scelto per questa quarta edizione è "Tempeste": nel corso dei quattro giorni del salone, autori, editori e altre personalità avranno modo di dialogare sulle varie declinazioni del termine, con reading, dibattiti, presentazioni e incontri; in'intera giornata della manifestazione sarà inoltre dedicata alla memoria di Piero Angela.

Il programma completo di NapoliCittàLibro

Giovedì 13 aprile