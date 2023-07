Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, via Nuova Toscanella a senso unico verso il Policlinico fino al 9 agosto: strade alternative Partono i lavori per rifare l’asfalto. Cantieri dal 17 luglio al 9 agosto. Il piano di viabilità del Comune.

Partono i lavori per riasfaltare Via Nuova Toscanella che da lunedì 17 luglio prossimo diventerà a senso unico a salire verso la Zona Ospedaliera per circa 25 giorni, fino al 9 agosto 2023. Chi proviene dal Nuovo Policlinico per poter raggiungere Viale dei Ciliegi e la Perimetrale di Melito, e da qui arrivare all'Asse Mediano, potrà svoltare a destra in via Marco Rocco di Torrepadula e arrivare alle stazioni della metro Linea 1 del Frullone e di Chiaiano, dalle quali si potrà raggiungere anche via Emilio Scaglione.

L'ordinanza con il piano traffico

Il Comune di Napoli ha pubblicato l'ordinanza dirigenziale di traffico numero 31 del 12 luglio 2023, che prevede l'istituzione, dal 17/07/2023 al 09/08/2023, del senso unico di circolazione in via Nuova Toscanella, dalla confluenza con via dei Ciliegi alla confluenza con via Marco Rocco di Torrepadula, in direzione di quest'ultima via, per lavori di manutenzione straordinaria.

Scartata l'ipotesi del senso unico alternato

Scartata, invece, l'idea di poter rifare una semi-carreggiata alla volta col senso unico alternato, regolato dai semafori. Il motivo di questa scelta, addotto dall'amministrazione, è che il senso unico alternato avrebbe creato “rallentamenti e code per i veicoli provenienti dall'area nord e diretti alla zona ospedaliera con il rischio di creare pericolosi ritardi per i mezzi diretti ai Pronto Soccorso” e che “sulla direttrice opposta (da piazzetta Ponte Caracciolo a via dei Ciliegi), in caso di senso unico regolato da semaforo, nelle ore di punta” si sarebbe potuto “generare un "rigurgito" di traffico con interessamento dell'incrocio nevralgico via De Amicis, via Gaetano Salvatore, via Torrepadula, via nuova Toscanella”.